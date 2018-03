Twee jonge vrouwen op CD&V-lijst 15 maart 2018

Loes Boonen (21) en Valérie Van Laer (25) staan tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst voor CD&V. ""Ik wil me graag inzetten voor een dynamisch horecabeleid, de verdere toeristische ontwikkeling van onze gemeente en voor kansen voor de jeugd en jonge gezinnen", zegt Valérie. Ook Loes is gedreven om haar stempel op de gemeente te zetten. "Het welzijn en welbevinden van onze inwoners en in het bijzonder van jongeren met een beperking, vind ik zeer belangrijk. Ook over een van onze grootste kwaliteitstroeven, het landelijke karakter van Kasterlee wil ik als verkozene waken", zegt ze. Vorige week stelden ook Stef Van Gorp en William Van der Vennet zich kandidaat op de lijst. (MVBO)