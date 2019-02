Treinverkeer onderbroken door kortsluiting aan bovenleiding Kristof Baelus

19 februari 2019

17u27 13 Kasterlee Door een kortsluiting aan de bovenleiding ter hoogte van het station in Tielen was er sinds 14 uur geen treinverkeer meer mogelijk tussen Turnhout en Herentals. Een werktrein kwam ter plaatse om de bovenleiding te repareren. Omstreeks 16.30 was er weer treinverkeer mogelijk.

“Door een kortsluiting aan de bovenleiding op het spoor tussen Herentals en Turnhout ter hoogte van het station in Tielen is er rookontwikkeling geweest in een elektriciteitskast”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Hierdoor is het treinverkeer tussen Herentals en Turnhout sinds 14.40 uur onderbroken.”

Vermoedelijk heeft door de kortsluiting aan de bovenleiding een vogelnest, die zich in de buurt bevond, vuur gevat. Nadat deze in de berm viel heeft het gras aan de berm ook even vuur gevat. Tijdens het incident kwam brandweer zone Taxandria ter plaatse, zij hadden de situatie snel onder controle.

“Wij komen van de Hoge Rielen en wilden in Tielen de trein richting Herentals nemen”, zegt Mara. “In het station zeiden ze ons dat er geen treinen reden. Gelukkig stond er in het station nog een trein die een tijd later wel zou kunnen vertrekken richting Herentals. Met een grote vertraging raakten wij toch nog vertrokken uit het station in Tielen.”

Vanaf 15.45 uur was er weer afwisselend treinverkeer toegelaten tussen Herentals en Tielen. Wie zijn reis wilde verderzetten tussen Tielen en Turnhout kon in beide richtingen beroep doen op vervangbussen.

“Momenteel zijn medewerkers van Infrabel met een werktrein de bovenleiding aan het repareren, maar dit zal even tijd in beslag nemen”, zegt Petit. “Sinds 18.15 uur is er weer treinverkeer mogelijk van en naar Turnhout. Tijdens de avondspits hebben passagiers dus nog even gebruik moeten maken van de vervangbussen tussen Tielen en Turnhout.”