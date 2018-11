Trainingsappartement laat Selien zelfstandig wonen Kristof Baelus

05 november 2018

Selien (24) kan sinds begin augustus zelfstandig wonen. Door haar beperking is dit niet altijd makkelijk, toch kan dit nu door de hulp van het GielsBos en gemeente Kasterlee.



Het GielsBos speelde al langer met het idee om een trainingsappartement op poten te zetten voor mensen met een beperking. De ruimte die de organisatie voorzien had was ideaal, er was echter wel nood aan een grondige renovatie om het appartement van het nodige comfort te voorzien. Ook de Gemeente Kasterlee vond dit een zeer interessant initiatief en bood aan om zowel de keuken als de badkamer een grondige opfrisbeurt te geven. Momenteel kan Selien er één jaar lang genieten van het zelfstandig wonen met beperkte begeleiding.

“Ik heb zelf al eten gemaakt, mama is al komen spaghetti eten. Het is heel leuk om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Binnenkort geeft ik een housewarming voor mijn collega’s” zegt Selien. De jonge vrouw is zeer actief, zo doet ze onder andere vrijwilligerswerk in het GielsBos en in de bibliotheek in Beerse onder begeleiding van een jobcoach. Het is een grote stap voor Selien om zelfstandig te wonen. Het ultieme doel is dat zij na een jaar klaar is om via sociale huisvesting volledig zelfstandig te gaan wonen. Het trainingsappartement is een voorbereiding op een verdere stap in haar leven.