Tijs Vanneste (Van Echelpoel) veilt kunstwerk voor 3Master: “Als ex-leerkracht heb ik een hart voor deze school” Jef Van Nooten

04 april 2019

13u43 0 Kasterlee Altijd al een kunstwerk van een BV in huis willen hebben? Dan moet je op 17 mei naar de Kunstveiling van de scholen 3Master en Nautica. Tijs Vanneste – ook bekend als Jef Van Echelpoel – maakte speciaal voor die veiling een kunstwerk. “Ik was 10 jaar lang leerkracht in De Mast, een job die ik nog elke dag mis”, vertelt Vanneste.

De scholen 3Master uit Kasterlee en Nautica uit Merksplas hebben de handen in elkaar geslagen voor een kunstveiling. De leerlingen van de scholen maakten in totaal zo’n vijftig kunstwerken die op vrijdagavond 17 mei geveild zullen worden in het OC Kasterlee. Veilingmeester van dienst is niemand minder dan Peter Bernaerts van veilinghuis Bernaerts.

10 jaar lesgegeven

Naast de kunstwerken van leerlingen zal hij ook een kunstwerk veilen van Tijs Vanneste. De bekende Vlaming uit Dessel is ambassadeur voor de kunstveiling. “Ik heb 10 jaar lesgegeven in De Mast (de vroegere naam van 3Master, red.). Dat was van 2002 tot 2012. Ik gaf plastische opvoeding aan de leerlingen”, verklaart Vanneste zijn betrokkenheid bij de school. “Ik heb het altijd graag gedaan en mis het nog elke dag. Maar ik ben gestopt omdat het niet langer te combineren was met mijn tattooshop en muziek.”

Geen seconde getwijfeld

Het is de derde keer dat de scholen 3Master en Nautica een kunstveiling organiseren. De eerste editie was in de periode dat Tijs nog als leerkracht actief was in De Mast. Hij begeleidde toen de leerlingen bij het maken van de kunstwerken. “Toen de school me vroeg om dit keer ambassadeur voor de veiling te zijn, heb ik geen seconde getwijfeld. Mensen vragen mij 100.000 dingen, maar over dit moest ik niet nadenken. Dit ligt me nauw aan het hart.”

Breekbaar hart

Tijs Vanneste is niet alleen ambassadeur, maar maakte ook zelf een kunstwerk. Met acrylverf op doek schilderde hij een levensecht hart. “Omdat ik een hart voor De Mast heb. Het schilderij is in een kader geplaatst met fragiel glas. Een breekbaar hart, dus. Dat maakt het extra mooi. Een echte verwijzing naar de leerlingen hier. Het glas is even gevoelig dan de leerlingen”, zegt Vanneste. “Vroeger schilderde ik vaak en organiseerde ik zelfs tentoonstellingen, maar nu schilder ik alleen nog in mijn vrije tijd. Dit schilderij maakte ik speciaal voor de veiling.”

De vorige kunstveiling van 3Master en Nautica bracht 4.500 euro op. De directie liet zich al lachend ontvallen dat alleen al het kunstwerk van Tijs Vanneste dit keer zoveel zal opbrengen. “Het is moeilijk om er vooraf een bedrag op te plakken, maar ik hoop dat het zoveel mogelijk opbrengt”, zegt Tijs. “Louter BV zijn, is niks voor mij. Ik wil mijn bekende kop ook gebruiken voor het goede doel. Zo bracht ik eerder al de single ‘Soms’ uit voor de vzw Overkop, en ik ga ook nog iets doen voor Villa Voortman in Gent.”

Vanaf dit weekend zijn alle kunstwerken die geveild worden te bezichtigen via de website www.go-nautica.be/kunstveiling. Eén van die werken heet ’Ochtendbloesem’ en werd gemaakt door Kaylee Simons (19) uit Westmalle en Jennifer Goossens (19) uit Herentals. Mats Lenaerts (14) uit Vosselaar boetseerde mee aan ‘Pupila’s’, drie keramieken beeldjes.

“De resultaten van de kunstwerken zijn verrassend. Er is voor ieders interieur wel iets te vinden. De opbrengst van de kunstwerken gaat integraal naar aangepaste leermiddelen voor onze leerlingen van de 3Master en Nautica. Hun specifieke onderwijsbehoeften vragen soms voor aangepaste materialen die vaak duur zijn”, besluiten directeurs Bie Van Gelder en Gert Van Herle.