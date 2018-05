Tejater De Orchidee speelt De Gebroeders Leeuwenhart 12 mei 2018

In de bossen van de Hoge Rielen voert Tejater De Orchidee hun familievoorstelling 'De Gebroeders Leeuwenhart' op. Waarover het stuk gaat ? De broers Jonatan en Kruimel zijn onafscheidelijk. Als zij kort na elkaar sterven, ontmoeten ze elkaar weer in Nangijala, een sprookjesachtige plek. Maar de wrede heerser Tengil houdt het land in zijn macht. Zijn vreselijkste wapen is de draak Katla. Kunnen de broers dit monster verslaan? De Kastelse band Trio De Janeiro brengt live muziek. Iedereen welkom op 4, 5, 11 en 12 mei om 19 uur en op 13 mei om 15 uur. Reserveren kan via www.deorchidee.be of via 0471/ 44. 82 .06.





(MVBO)