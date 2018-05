Stekker uit gezamenlijk containerpark CD&V BEGRAAFT PLANNEN NA AANHOUDEND BUURTPROTEST JEF VAN NOOTEN

09 mei 2018

02u41 0 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee begraaft de plannen voor een gezamenlijk containerpark met buur Lille. Dat recyclagepark zou aan Achterlee zijn gekomen. Het actiecomité dat strijd leverde tegen de komst van het containerpark, reageert opgelucht.

Zowel de gemeentebesturen van Kasterlee als Lille zijn al enkele jaren op zoek naar een nieuwe locatie voor hun recyclageparken. Ze kwamen overeen om een gezamenlijk containerpark aan te leggen. Dit zou een aanzienlijke besparing opleveren voor de kosten voor de aanleg en de uitbating. Na onderzoek door de intercommunale IOK bleken twee percelen langs Achterlee, op de grens van deelgemeenten Lichtaart en Poederlee, als één van de weinige mogelijke locaties uit de bus te komen. De inwoners van Achterlee werden ingelicht, maar de piste om op die locatie een gezamenlijk containerpark te bouwen, kreeg meteen veel tegenstand te verduren. Het actiecomité 'Nee tegen recyclagepark in Achterlee!' kan nu opgelucht adem halen. Het CD&V-gemeentebestuur besliste om de plannen voor een gezamenlijk containerpark in de vuilnisbak te gooien. "We hebben alle elementen zoals kostprijs, dienstverlening en dekkingsgraad op een rijtje gezet. Een centrale locatie in de gemeente Kasterlee maakt het mogelijk om binnen een straal van 5 kilometer bijna 100% van de oppervlakte van de gemeente af te dekken", zegt fractievoorzitter Els Aerden (CD&V). "Daarom kiezen we ervoor om de piste van een gezamenlijk recyclagepark met een andere gemeente niet verder te onderzoeken, maar te kiezen voor een modern recyclagepark, centraal gelegen in de gemeente en goed bereikbaar voor de inwoners van de drie dorpen Kasterlee, Lichtaart en Tielen."





Nieuwe zoektocht

Waar het recyclagepark van Kasterlee precies zal komen, ligt nog niet vast. De locatie aan Achterlee is alvast geen optie. "We zullen een nieuwe zoektocht starten. Aangezien de onderzochte locatie in Achterlee aan de rand van de gemeente ligt, komt deze niet in aanmerking voor een recyclagepark dat enkel gericht is op de inwoners van de eigen gemeente." De beslissing wordt op gejuich onthaald in Achterlee. "Dit is een overwinning. De gemeente heeft geluisterd naar onze bekommernissen."





Ook oppositiepartijen N-VA en Open Vld reageren tevreden. Zij schaarden zich de voorbije maanden achter het actiecomité in Achterlee. "Een goede zaak dat het gezond verstand zegeviert. Dat een goede dienstverlening aan de inwoners niet haalbaar was met een gezamenlijk park had men reeds voor de studie kunnen voorzien", klinkt het.





De oppositiepartijen maken zich sterk dat CD&V op de beslissing is teruggekomen door het felle protest tegen de plannen. Het gemeentebestuur benadrukt dat er alleen nog maar pistes waren onderzocht, maar nog geen concrete beslissingen genomen.