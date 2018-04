Snel zijn, want ze zijn bijna uitgebloeid WITTE BLOEMETJES IN PASTOORSBOS ZIJN HOTSPOT MARLIES VAN BAEL

24 april 2018

02u41 0 Kasterlee Het Pastoorsbos was de laatste weken dé plek om te wandelen en fietsen om de mooie witte bloemetjes te zien bloeien. De plek werd het Kempense Hallerbos genoemd, maar wie nog wil gaan kijken, moet wel erg snel zijn want de bloemetjes zijn zo goed als uitgebloeid.

Vlakbij de Schransstraat in Lichtaart (Kasterlee) kunnen wandelaars en fietsers een paadje inslaan om naar het Pastoorsbos te gaan. Daar staan enorm veel mooie bloemen, maar de speciaalste plek is het stukje waar de speciale bloemen 'witte klaverzuring' allen bij elkaar staan en die met hun witte kleur een mooi wit tapijt vormen over de plek in het bos. De bloemen begonnen begin april te bloeien, maar zijn nu helaas al bijna uitgebloeid. "De witte klaverzuring staan in april en mei in bloei en dat geeft een prachtig zicht", zegt Inge Geeraerts van Toerisme Kasterlee. "Door de hitte van de voorbije dagen zijn ze dan ook in een stroomversnelling gaan bloeien waardoor ze nu al bijna aan hun einde toe zijn." Het bos wordt ook wel eens het Kempense Hallerbos genoemd, omdat de witte bloemetjes hetzelfde effect hebben als de paarse bloemen in het Hallerbos. "De bloemen groeien onder de zomereik en in loofbossen en is het lievelingseten van de reetjes."





De mannen van fietsclub DMC (Dement Maar Content) uit Gierle maken elke maandag hun wekelijks fietstochtje, gisteren fietsten ze naar Lichtaart om de bloemetjes te zien bloeien in het Pastoorsbos. Helaas waren ze net te laat. "Elk jaar komen wij kijken en elk jaar zijn we te laat", zeggen ze. "We zijn al speciaal wat vroeger in de maand gekomen en nu zijn ze ook al uitgebloeid. Je moet er snel bij zijn blijkbaar." De mannen lieten het niet aan hun hart komen, bezochten nog andere bloemenperkjes in het bos en reden dan terug naar Gierle.





Het Pastoorsbos wordt door vele wandelaars en fietsers bezocht, ook gisteren was er veel volk, ze wilden allemaal nog komen kijken naar de bloemen maar reden teleurgesteld terug toen ze zagen dat er meer groen dan wit van de bloemen te zien was.





Niet door wandelen

"We gaan heel vaak wandelen en komen ook elk jaar kijken, helaas is er nu niet veel meer te zien van de mooie witte gloed", luidt het bij wandelaars. "We schrikken ervan hoeveel mensen vanuit de Kempen en omstreken komen kijken", zegt Inge Geeraerts nog. "We zijn daar enorm blij om." Toch is het niet de bedoeling dat er door de bloemetjes gewandeld wordt. "Het is verboden om bomen te beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden. Dit staat beschreven in het bosdecreet", luidt het bij Elke Cos van de Kastelse milieudienst. Toch is het Pastoorsbos nog de moeite waard om te bezoeken met onder andere boshyacinten die nu met hun mooie paarse kleur wel in bloei staan. Hoe geraak je er nog? Volg wandelknooppunten 34 - 35 - 84. Tussen knooppunt 35 en 84 zie je aan de rechterkant de witte bloempjes.