SMIK ontvangt buitenlandse scholieren voor project ‘Power of Words’ Jef Van Nooten

18 januari 2019

De leerlingen van de secundaire school SMIK in Kasterlee nemen deel aan het project ‘Power of Words’. In het kader van dat project is een delegatie van leerlingen en leerkrachten van een Duitse, Italiaanse en Roemeense school op bezoek in Kasterlee. Burgemeester Ward Kennes woonde de openingsceremonie bij en nodigde de Europese bezoekers uit voor een bezoek aan het gemeentehuis. “Daar werd stevig van gedachten gewisseld over Europese en globale dossiers. Participatie, klimaat, politiek, Europa, jeugdbeleid, het kwam allemaal ter sprake”, zegt burgemeester Ward Kennes. De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruikt om de troeven van Kasterlee uit de doeken te doen.