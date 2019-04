Sledge Hammer is opnieuw beste attractie in België Jef Van Nooten

03 april 2019

14u42 0 Kasterlee Pretpark Bobbejaanland sleepte een prijs in de wacht tijdens de Diamond Themepark Awards. De Sledge Hammer werd door een vakjury en fans bekroond als beste attractie in België.

De attractie sleepte de prijs al meermaals in de wacht. De directie van Bobbejaanland is blij met de erkenning: “Sledge Hammer is een unieke attractie in België, deze prijs toont aan dat hij na vijftien jaar nog steeds een sterkhouder is voor Bobbejaanland.”.

Vanaf juni maakt de attractie deel uit van de nieuwe themazone Land of Legends, die momenteel in Bobbejaanland gebouwd wordt. “De attractie krijgt een opknapbeurt, de theming zal helemaal beantwoorden aan het verhaal van de Land of Legends” zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland. “De eerste delen van de theming zijn intussen klaar en op dit moment onderweg naar Lichtaart.”