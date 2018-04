Seniorengids in de maak 04 april 2018

02u46 0 Kasterlee De welzijnsdienst van Kasterlee werkt in samenwerking met de gemeentelijke seniorenadviesraad een eerste seniorengids uit. Hiermee willen zowel de gemeente als de welzijnsdienst de senioren maar ook zeker de mantelzorgers perfect informeren over de lokale dienstverlening in de gemeente.

"Samen met de seniorenraad hebben we verschillende thema's gekozen, zoals onder andere vrije tijd, sociale en financiële voordelen, hulp en zorg en nog veel meer. Dit zijn thema's die interessant kunnen zijn voor onze senioren en hun mantelzorgers. Door deze informatie te bundelen in een gestructureerde en leesbare gids kunnen we hen antwoorden bieden op de vragen waar zij mee worstelen", aldus Kasterleese schepen voor Welzijn Sumati Adriaensen (CD&V).





Online

De seniorengids kan online teruggevonden en gelezen worden via www.kasterlee.be. Voor senioren die geen toegang hebben tot het internet is het ook mogelijk om een papieren versie op te vragen bij de gemeentelijke welzijnsdienst, in het Sociaal Huis in Lichtaart of ze kunnen de gids lezen in de verschillende bibliotheken in de gemeente. "Indien men toch met vragen blijft zitten, kan men altijd terecht bij de seniorenconsulent, wiens contactgegevens ook terug te vinden zijn in de seniorengids", luidt het nog.





Info: welzijnsdienst 014/55.83.22 - welzijn@kasterlee.be. (MVBO)