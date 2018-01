Rulheyde weer open na stormschade 27 januari 2018

03u09 0

Jeugddomein Rulheyde in Kasterlee is sinds gisteren opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Het speelbos was een kleine week afgesloten na de stormschade van 18 januari. "De voorjaarsstorm hield ook in de bosrijke omgeving van het gemeentelijke speelbos Rulheyde in Kasterlee lelijk huis. Bomen vielen op de speelinfrastructuur en de bospaden of dreigden om te vallen", zegt burgemeester Ward Kennes. "De voorbije week heeft een team van de Technische Dienst de stormschade met omgewaaide bomen en afgebroken takken opgeruimd. Enkel de stammen dienen nu nog verwijderd te worden." Omdat deze stammen geen gevaar vormen voor spelende kinderen, heeft de burgemeester beslist om het bos terug open te stellen. (JVN)