Roel en Dré openen brasserie Torenhof 16 februari 2018

02u30 0 Kasterlee Vanavond om 17 uur openen de deuren van de nieuwe brasserie Torenhof in de Leistraat, in het pand van het oude gelijknamige café in Lichtaart (Kasterlee). UItbaters Roel en Dré Verborgt zijn geen nieuwkomers in de horecawereld.

"Wij hebben samen ook al 'Onder den Toren' uitgebaat in Tielen (Kasterlee), maar nu was het tijd voor een nieuwe uitdaging", vertelt Roel. "We hebben in Lichtaart alles veranderd, enkel de buitenmuur hebben we laten staan."





En dat zie je: de brasserie oogt heel fris, modern en gezellig. "We serveren zowel pasta's als vlees en vis en hebben ook suggesties op de kaart staan. Onze ribbetjes zijn onze specialiteit."





Roel en Dré serveren ook elke dag, behalve dinsdag een ontbijt. "Wie wil langskomen, kan best reserveren want we zijn dit weekend 's avonds al volgeboekt."





Het Torenhof sluit op dinsdag, de andere dagen zijn ze open van 9.30 tot 21 uur. (MVBO)