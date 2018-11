Rob Proost (32) kroont zich tot Belgisch kampioen Gelato met ijs van frambozen, lychee en rozenwater Kristof Baelus

21 november 2018

16u13 0 Kasterlee Rob proost van ijssalon Barijs in Lichtaart is zeer onverwachts de nieuwe Belgisch Kampioen Gelato geworden. Hij bereikte de top met zijn ijs van frambozen, lychee en rozenwater.

27 ijsbereiders waagden zich aan de wedstrijd, voor de derde keer in België georganiseerd tijdens Horeca Expo in Gent. Rob maakte er zijn creatie met frambozen, lychee en rozenwater. “Het was niet zomaar een keuze, een bevriende patissier uit Oevel, had reeds een gebakje gemaakt met deze smaken en zei me dat ik dit eens moest testen in ijs. Vooraf heb ik het enkele keren getest tot ik volledig tevreden was. In het begin was mijn sorbet te zoet en heb ik het dus wat moeten aanpassen”, zegt Proost.

Het ijs maken en garneren gebeurt tijdens de wedstrijd zelf. De deelnemers mogen thuis wel de voorbereidingen treffen. “We merken wel dat het ambacht in België meer leeft dan een paar jaar geleden. De ervaring die ze in de resto-sector hebben en de enorme kennis van smaken vertaalt zich ook in de ijsbereidingen tijdens de wedstrijd”, zegt juryvoorzitter Bas Van Haaren.

Verrassende overwinning

De overwinning kwam voor Rob totaal onverwacht, ondanks het feit dat hij al 4 jaar het ijssalon uitbaat en tijdens zijn vorige job als patissier ook veel met ijs aan het werk was. “Alles leek fout te lopen, de avond voordien is bij het afwerken mijn ornament stuk gegaan. Mijn verwachtingen lagen dus niet al te hoog”, zegt Proost.

Wereldkampioenschap

Door de overwinning op het Belgisch kampioenschap mag Rob volgend jaar zijn kans wagen op het Europees Kampioenschap in Italië.