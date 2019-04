Rob Guns vervangt Robby Diels als schepen in Kasterlee Jef Van Nooten

09 april 2019

23u11 0 Kasterlee De inwoners van Kasterlee krijgen een nieuwe schepen. Ruim drie maanden na de start van de legislatuur besliste Robby Diels om een stap opzij te zetten. Hij wordt opgevolgd door Rob Guns.

Robby Diels besliste om persoonlijke en professionele redenen ontslag te nemen uit het schepencollege. Hij blijft wel gemeenteraadslid. Tijdens een stemming binnen CD&V Kasterlee werd Rob Guns dinsdag aangeduid als nieuwe schepen om Robby Diels op te volgen. “Rob Guns werd voor het eerst verkozen in 1994 en is sedertdien ononderbroken lid van de gemeenteraad. Sedert 2013 is hij voorzitter van de gemeenteraad, een taak die hij tot tevredenheid van meerderheid en oppositie invulling geeft. Als voorzitter heeft hij sterk zijn schouders gezet onder een versterking van de burgerparticipatie in Kasterlee”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Rob Guns werkt als coördinerend preventieadviseur in het Heilig Graf in Turnhout en is ook vrijwillig brandweerman. “Hij is ook een drijvende kracht in het lokale verenigingsleven. Onder meer het Plaffeiencomité, het oudercomité van de Chiro en de toekomstige werking rond Keeses Molen kunnen op zijn inzet rekenen”, aldus nog Ward Kennes.

Rob Guns zal op 23 april de eed afleggen als nieuwe schepen.