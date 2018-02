Restauratie van Keeses Molen kan eindelijk starten 23 februari 2018

02u50 0 Kasterlee De Keeses Molen in Kasterlee kan eindelijk gerestaureerd worden. Na jaren wachten, heeft de Vlaamse overheid eindelijk het licht op groen gezet voor een restauratiepremie. "Veel mensen zagen met lede ogen aan dat de molen stond te verkommeren", zegt Ward Kennes.

De Keeses Molen in het centrum van Kasterlee is sinds 1943 een beschermd monument, maar na een grondige inspectie bleek dat hij dringend aan onderhoud en restauratie toe was. De gemeente Kasterlee diende meer dan vijf jaar geleden een subsidiedossier in om deze werken uit te voeren. Het dossier werd in december 2013 goedgekeurd door de dienst Onroerend Erfgoed, maar op de restauratiepremie bleef het sindsdien wachten. Eindelijk is er goed nieuws. Want uit een parlementaire vraag van burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Ward Kennes blijkt dat Kasterlee de brief met de formele premietoezegging van 380.865 euro in maart mag verwachten. In afwachting van die premie heeft het gemeentebestuur alvast opdracht gegeven aan de architecte om de dossiers voor de omgevingsvergunning en het lastenboek klaar te maken. "Er is op Vlaams niveau een extra inspanning geleverd om de wachtlijst weg te werken, en nu is Keeses molen eindelijk aan de beurt", zegt burgemeester Ward Kennes.





Zonder wieken

"Veel mensen in Kasterlee zagen met lede ogen aan dat de molen stond te verkommeren. De windmolen is reeds geruime tijd (in mei 2017, red.) ontmanteld en de molenkast staat zonder wieken op de grond. Dat doet afbreuk aan de omgeving en aan de toeristische, culturele en erfgoedkundige uitstraling van Kasterlee."





(JVN)