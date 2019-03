Restauratie Keeses Molen kan eindelijk starten Jef Van Nooten

15 maart 2019

12u30 0 Kasterlee De restauratie van de Keeses Molen in Kasterlee kan eindelijk van start gaan. Het dossier werd al in 2013 goedgekeurd, maar de premie voor de restauratie liet jarenlang op zich wachten. “In 2020 zal de molen weer draaien”, zegt burgemeester Ward Kennes.

De Keeses Molen vormt een belangrijk dorpszicht voor wie vanuit Geel het centrum van Kasterlee binnen rijdt. De molen is sinds 1943 een beschermd monument, maar raakte in verval. Na een grondige inspectie bleek dat hij dringend aan onderhoud en restauratie toe was. “Daarom diende de gemeente Kasterlee meer dan zes jaar geleden een subsidiedossier in om deze werken uit te voeren. De diensten Onroerend Erfgoed keurden het dossier al goed in december 2013 en sindsdien stond de molen op de wachtlijst voor een restauratiepremie”, vertelt Kastels burgemeester Ward Kennes.

Na lang wachten is heel het dossier rond en kunnen de restauratiewerken van start gaan. Molenbouwer John De Jongh startte vrijdagochtend alvast met de voorbereidende werken. Zo nummerde hij de balken in de molen in functie van de demontage. Hij heeft ook een aantal kleine onderdelen uit de molen gehaald die in het atelier verder worden behandeld. “Heel wat werkzaamheden zullen de volgende maanden in het atelier worden uitgevoerd met als doel de molen in 2020 weer helemaal te monteren en te laten draaien”, besluit Ward Kennes.