Restaurant Kris meteen op niveau Redactie

13 november 2018

12u25 0

De gemeente Kasterlee telt maar liefst zes restaurants die zijn opgenomen in de recentste gids van Gault&Millau. De kans is groot dat daar volgend jaar nog een zevende restaurant bij komt. Begin deze maand opende Restaurant Kris de deuren. Chef-kok Kris Geerts brengt al meteen kwaliteit op het bord.

In afwachting van zijn verhuis naar Turnhout sloot Alex Verhoeven vorige maand de deuren van zijn restaurant Fleur de Sel langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee. Begin november opende Kris Geerts er zijn eigen restaurant. Wij gingen proeven wat hij in zijn mars heeft, en gingen met een tevreden gevoel weer naar huis.

Al vanaf het moment dat we naar tafel werden begeleid, was duidelijk dat Restaurant Kris een gezellig interieur heeft. De eetzaal is redelijk donker waarbij tal van kaarsjes op tafels en tegen de muur voor de juiste sfeer zorgen. Gerichte spots zorgen er voor dat de tafels zelf wel goed verlicht zijn.

Als voorgerecht kozen we voor ganzenlever met Banyuls en peperkoek. Voor we dat voorgeschoteld kregen, werden we – in positieve zin – om de oren geslagen met amuses en zuurdesembrood. Bij de komst van het voorgerecht werd nog eens extra duidelijk dat we niet met honger van tafel zouden gaan. We kregen drie grote stukken ganzenlever voorgeschoteld. Twee van hen waren perfect gebakken. Jammer dat één van de drie stukjes ganzenlever te ver was gebakken aan één kant.

Na nog mousse van passievrucht als (gratis) tussengerechtje kregen we als hoofdgerecht hert met ravioli en gepekelde ui op ons bord. De stukjes hert die samen met enkele groenten op het bord werden geserveerd, waren perfect gebakken. Maar naar onze smaak misten ze wat kruiding. De ragout van hert die in een apart schaaltje werd voorgeschoteld samen met de ravioli en gepekelde ui was wel krachtig van smaak. De avond werd afgesloten met een topgerecht. Het gegratineerde rood fruit met vanille dat we als nagerecht besteld hadden, was misschien wel het beste nagerecht dat we in jaren gegeten hebben.

De keuken van Restaurant Kris staat dus al meteen op een hoog niveau. En de bediening? Ook daar verliep alles vlot en correct. Al komt gastvrouw Vanessa nog wel wat onzeker over bij het voorstellen van de gerechten of de wijnen.