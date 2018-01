Restaurant Fleur de Sel te koop, chef-kok verkast naar Turnova 02u40 0 Ton Wiggenraad Restaurant Fleur de Sel staat te koop. Kasterlee Restaurant Fleur de Sel staat te koop. Chef-kok Alex Verhoeven besliste zopas om zijn restaurant in Kasterlee te koop te zetten omdat hij andere toekomstplannen heeft. De jonge chef-kok baatte het resataurant ongeveer zes jaar uit. Wanneer Turnova klaar is, normaal gezien dus in het voor jaar van 2019 (zie hoofdartikel), begint hij er op de bovenverdieping een nieuwe zaak.

"Met de verkoop van Fleur de Sel haal ik mijn investering er niet uit", zegt Alex. "Voor mijn plannen in Turnhout is dat ook niet noodzakelijk, maar het zou alles wel vergemakkelijken. "Het was een moeilijke beslissing. Dit is waar het voor mij allemaal begon", vertelt Alex.





Ton Wiggenraad Chef-kok Alex Verhoeven in zijn keuken.

Keuken pas vernieuwd

Via een Facebookbericht gaf Alex alle details vrij voor de verkoop van het pand. De huurprijs bedraagt 1.700 euro. De prijs voor het handelsfonds is berekend op 240.000 euro. "Het restaurant is nog in heel goede staat", aldus de chef-kok. "De keuken is pas vernieuwd en is nog maar twee jaar oud."





Opvallend: het pand blijft maar drie maanden te koop staan. Als Alex tegen dan geen geschikte kandidaat heeft gevonden, houdt hij het toch zelf nog.





"Zo heb ik nog voldoende tijd om ons concept rustig aan te passen, en iemand op te leiden die mijn werk hier kan overnemen of zich eventueel kan inkopen."





Op de Geelsebaan in Kasterlee heeft Alex een ander pand gekocht. Daar wil hij een eethuis te starten dat geleid zal worden door twee van zijn souschefs.





Andere naam

Het nieuwe restaurant in Turnhout zal niet Fleur de Sel heten. Maar wat de naam dan wel wordt, blijft een geheim. "Ik zou ook het liefst hebben dat de eventuele koper een andere naam kiest", vertelt Alex. "Zo kan ik de naam zelf later nog gebruiken."





Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu drie maanden lang wenden tot Alex. Ook getalenteerde chefs die graag samen met hem in een nieuw avontuur stappen, zijn welkom. (TJW)