Rein Sobrie verkozen tot nieuwe voorzitter CD&V Kasterlee Jef Van Nooten

28 januari 2019

11u14 0 Kasterlee CD&V in Kasterlee heeft een nieuwe afdelingsvoorzitter verkozen. De leden van de partij kozen voor Rein Sobrie.

“Rein volgt Guy Van Ballaer op die de afdeling door de voorbije gemeenteraadsverkiezingen loodste en nauw betrokken was bij de lijstvorming, het programma en de campagne”, zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). Ward Kennes looft Guy Van Ballaer voor zijn nauwgezette en mensgerichte aanpak. “Guy legde voortdurend zijn oor te luisteren bij de leden, de mandatarissen en de verenigingen.”

Rein Sobrie (41) studeerde rechten in Leuven en werkte als juriste bij het OCMW van Turnhout. “Momenteel is ze zelfstandig familiaal bemiddelaar en advocaat in sociale zaken. Rein is moeder van 4 kinderen. Ze is actief in het oudercomité en haar buurtcomité. Met Rein beschikken we alweer over een fantastische voorzitter die deskundigheid, betrokkenheid en menselijke warmte combineert,” aldus nog burgemeester Kennes.