Radio naast kachel vat vuur, huis onbewoonbaar verklaard 01 maart 2018

03u01 0

In een woning op Viertjens 4 in Kasterlee heeft gisterochtend een brand gewoed. Een radio naast de kachel vatte vuur en zorgde voor veel roet in de woonkamer en de keuken. Er vielen geen gewonden maar het huis werd wel onbewoonbaar verklaard. (MVBO)