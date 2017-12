Ponyclub krijgt 125.000 euro subsidie voor nieuwe kantine 02u34 0

De gemeente Kasterlee heeft in de begroting voor volgend jaar 125.000 euro vrijgemaakt voor ruiter- en ponyclub LRV Lichtaart. Dat komt voor hen heel goed uit want zij willen de infrastructuur aan de oefenterreinen in de Dressenstraat al langer uitbreiden en moderniseren. "Onze huidige kantine is dringend aan vernieuwing toe", zegt Melissa Paulussen, voorzitter van LRV Lichtaart. "Ook hebben we nood aan extra opbergruimte voor al onze materialen. We denken al jaren aan een nieuwbouw. De gemeentelijke steun is het laatste puzzelstukje om er in 2018 ook effectief werk van te maken." (TJW)