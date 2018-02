Poltie klist inbreker jeugdlokaal en sporthal 28 februari 2018

De politie heeft een verdachte geklist voor inbraken in een jeugdlokaal en de sporthal aan Duineneind in Kasterlee op 14 februari. Een dief forceerde toen de toegangsdeur van het jeugdlokaal om drank te stelen. In de sporthal werd geen buit gemaakt, maar raakten wel de nooddeur en drie binnendeuren beschadigd bij de inbraak. Op basis van het voertuig dat werd opgemerkt, kon een 25-jarige Nederlander uit Waspik worden gearresteerd. De man liet zich ook filmen tijdens de inbraken. De raadkamer heeft de aanhouding van de man bevestigd. (JVN)