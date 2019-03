Politie zoekt verdachte van diefstal in Spar-winkel Wouter Demuynck

07 maart 2019

De politie regio Turnhout is op zoek naar een man die verdacht wordt van een diefstal op vrijdag 22 februari in de Spar-winkel aan de Poederleesteenweg in Lichtaart (Kasterlee).

Wie de man (her)kent of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/25.101 (optie 1) of via mail op opsporingen@politieregioturnhout.be.