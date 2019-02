Politie vindt massa drugs in chalet van vermoorde dealer: bende riskeert celstraffen tot 40 maanden Jef Van Nooten

27 februari 2019

14u06 0 Kasterlee Vier maanden nadat Roland B. (47) tijdens een mislukte drugsdeal werd doodgeschoten in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk vielen speurders zijn chalet in Lichtaart (Kasterlee) binnen. “Het leek wel de grote van Alibaba. De chalet zat boordevol drugs”, zegt openbaar aanklager Wim Smets. De drugsbende die er harddrugs produceerde, riskeert celstraffen tot 40 maanden.

Een drugsvangst zoals die maar zelden gedaan wordt in de Kempen. Zo omschreef openbaar aanklager Wim Smets de vondst die de politie op 2 februari 2018 deed in een chalet in Lichtaart. Meer dan 30.000 xtc-pillen, 15,8 kilo hasj, 3 kilo cannabis, 5 kilogram speed en 1,68 kilo cocaïne. Naast de afgewerkte drugs troffen de speurders er ook tal van grondstoffen aan om verdovende middelen te produceren. En kleurstoffen om de xtc-pillen een hip kleurtje te geven. Behalve drugs lag de chalet ook vol met verboden wapens zoals omgebouwde alarmpistolen en stroomstootwapens. “De chalet leek wel de grot van Alibaba. Het was geen alledaagse vangst wat we daar gevonden hebben”, zegt aanklager Wim Smets.

Op het moment dat de politie de chalet binnen viel, was nog niet geweten dat de chalet toebehoorde aan Roland B., een man die eind september 2017 werd afgemaakt tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal in Grobbendonk. De link met Roland B. kwam pas tijdens het verdere onderzoek aan het licht. Datzelfde onderzoek wees uit dat de chalet de uitvalsbasis was van een Kempense drugsbende die zowel harddrugs als cannabis verkocht.

Cedric V. uit Olen, zijn stiefbroer Rostyslav Z. (21) uit Herentals en Serge V. (23) uit Turnhout worden door het parket beschouwd als de spilfiguren van de drugsbende. Zelf geven ze toe dat ze wel in de chalet zijn geweest, maar ze ontkennen dat ze mee drugs hebben geproduceerd. Dat zou uitsluitend het werk zijn geweest van Roland B. “Maar B. was eind 2017 neergeschoten. Toen de politie in februari 2018 in de chalet kwam, lag er nog natte speed. Dat kan B. niet geproduceerd hebben. Hij was toen al begraven”, zegt Wim Smets. “Bovendien vonden we van de hoofdverdachten DNA-sporen terug aan de binnenkant van latex handschoenen die in de chalet werden gevonden. Als je alleen eens een kijkje bent gaan nemen in de chalet, doe je zo’n handschoenen niet aan.”

In totaal stonden woensdag zeven beklaagden terecht. Naast de drie vermeende spilfiguren ook nog drie subdealers en een Nederlander die de bende voorzag van cannabis uit Nederland. “Ze gebruikten Nederlandse prepaid kaarten om met elkaar te communiceren. Een bewuste keuze omdat ze in Nederland nog anoniem aangekocht kunnen worden”, vervolgt Smets. “Ze gebruiken ook allemaal een Nokia 105. Geen enkele jongere loopt daar nog mee rond, maar voor hen waren het goedkope wegwerptoestellen. Het ging dus om een bende die zich goed organiseerde. De consequenties van hun handel zijn niet te onderschatten. De harddrugs werden onder meer doorverkocht in het nachtmilieu.”

Cedric V. riskeert met 40 maanden cel de zwaarste gevangenisstraf. Tegen Rostyslav Z. werd 36 maanden gevorderd, en tegen Serge V. 30 maanden. Voor de vier overige beklaagden vraagt het parket celstraffen tot 20 maanden. “Mijn cliënt geeft toe dat hij cannabis dealde. Hij had zeven afnemers. Eén van die afnemers heeft hij ooit ook cocaïne en xtc geleverd. Voor het overige had hij met de harddrugs niks te maken”, pleitte Karolien Van de Moer, advocate van hoofdverdachte Cedric V. “Dat zijn DNA-materiaal op latex handschoenen werd gevonden, is geen bewijs dat hij ook actief betrokken was bij de productie van de harddrugs.”

Het vonnis volgt volgende maand.