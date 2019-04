Panos opent eerste winkel in Bobbejaanland Wouter Demuynck

17 april 2019

17u10 0 Kasterlee Tijdens de paasvakantie heeft Bobbejaanland de aftrap gegeven van het pretparkseizoen en ook de horeca is uitgebreid. De eerste Panos-vestiging in Bobbejaanland is immers een feit. De zaak is gelegen in het hart van de nieuwe themazone, Land of Legends.

“Families komen naar dit pretpark voor een ontspannend dagje vol plezier. Een versgebakken koffiekoek, belegd broodje of een lekkere snack past daar perfect bij”, zegt Karl Selleslags, managing director van Panos. De winkel wordt rechtstreeks door Bobbejaanland uitgebaat. Afhankelijk van de drukte in het park zullen er meer of minder medewerkers ingezet worden in de winkel.

De Panos-vestiging ligt in het hart van het gloednieuwe themagebied ‘Land of Legends’ waarin - naast Bobbejaanland-iconen Typhoon en Sledge Hammer - een nieuwe triple launch coaster wordt gebouwd voor de durvers en een nieuwe waterspeelzone voor de kinderen. De themazone opent in juni.

Wanneer in juni de nieuwe waterspeelzone ‘Naiads Waters’ opent, komt de kers op de taart. Wie dan een broodje of een koffie consumeert op het grote Panos-terras op het centrale plein kan tegelijk genieten van een prachtig uitzicht op de rustige waterspeelzone.