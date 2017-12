Overal gelijke kerstverlichting 02u42 0

N-VA Kasterlee kwam afgelopen gemeenteraad met de vraag om tegen de volgende kerstperiode in alle drie de deelgemeenten even sfeervolle en mooie verlichtingen te hangen. Momenteel is vooral Lichtaart mooi verlicht, maar blijven de andere twee deelgemeenten een beetje achter. De Unizo-afdelingen in Kasterlee zijn al jaren bevoegd voor de kerstverlichting in hun deelgemeenten. Dat zorgt voor een verschil.





Het gemeentebestuur gaat in het voorjaar met de drie Unizo-afdelingen samenzitten om te bekijken wat ze kunnen doen tegen volgende kerstperiode. (TJW)