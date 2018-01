Ouders willen vermoorde dochter in Mexico begraven 01 februari 2018

Ruim drie weken nadat de Mexicaanse Berenice Osorio (32) uit Kasterlee met een messteek om het leven werd gebracht door haar echtgenoot Tom P. is nog niet beslist wat er met haar lichaam zal gebeuren. Dat ligt voorlopig opgebaard in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Haar omgeving in Kasterlee wenst dat de vrouw in Kasterlee begraven wordt, in de nabijheid van haar kinderen. Maar haar ouders willen haar lichaam meenemen naar Mexico. Nadat ze door de ambassade op de hoogte werden gebracht van de moord, zijn zij overgevlogen naar ons land. Ze bevinden zich momenteel nog in België. Het is nog niet duidelijk of zij met of zonder hun dochter zullen terugkeren. (JVN)