Oud parochiecentrum gaat onder sloophamer: in de plaats komt groot park Jef Van Nooten

14 januari 2019

15u04 0 Kasterlee In het centrum van Kasterlee wordt het oude parochiecentrum de komende weken met de grond gelijk gemaakt. Opvallend: het iconische gebouw maakt geen plaats voor appartementen, maar wordt vervangen door een groene zone met speelelementen en wandelpaden.

Het oude parochiecentrum aan de Geelsebaan in het centrum van Kasterlee was meer dan een halve eeuw, de draaischijf van het socio-culturele leven in Kasterlee.

“De afbraak van dit parochiecentrum gaat dus gepaard met het ophalen van veel herinneringen en nostalgie. Jarenlang zijn veel verenigingen hier thuis geweest”, klinkt het bij de gemeente.

Sinds de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum met café De Pit aan Binnenpad in Kasterlee, was het oude parochiecentrum aan de Geelsebaan leeg komen te staan.

Het pand een nieuwe invulling geven, lag niet voor de hand. Het gebouw was verouderd. Een afbraak drong zich dus op.

Géén appartemeneten

Gezien de ideale ligging in het centrum van Kasterlee vreesden veel buurtbewoners dat het perceel opgekocht zou worden door een projectontwikkelaar. Die zou er dan ongetwijfeld nieuwe appartementen hebben gebouwd. Maar de eigenaar van het parochiecentrum, Dekenale Werken en de parochie Sint-Willibrordus, besliste om niet voor geldgewin te kiezen, maar om de grond in erfpacht te geven aan de gemeente.

“De gemeente heeft het perceel in erfpacht genomen van de dekenale werken”, bevestigt burgemeester Ward Kennes. “De afspraak is dat het terrein na de afbraak wordt omgevormd tot een groene zone. In die zone komen zowel speelelementen als zitelementen, bijenvriendelijke beplanting, gras, fietsnietjes en parkeergelegenheid langs de rand.”

Doorheen het plein komt ook een wandelpad. “Het is een heel mooie oplossing”, vervolgt Ward Kennes. “De erfpacht geldt al zeker voor 30 jaar en kan nadien mogelijk verlengd worden.”

Evenementen

Het nieuwe park past perfect binnen de visie voor de herinrichting van het centrum die al een tijd loopt. De extra groenzone biedt zowel rust als ruimte voor activiteiten en zal ze een meerwaarde bieden aan de dorpskern.

“We kiezen voor een open ruimte die rust uitstraalt, maar waar ook plaats is voor tenten zoals tijdens de Sinksenfeesten”, vertelt schepen van Openbare Werken Guy Van de Perre. “In functie van evenementen worden de nodige aansluitmogelijkheden voor water en elektriciteit voorzien.”

Het oude parochiecentrum werd 37 jaar lang uitgebaat door gemeenteraadslid Erwin Loos. Hij schoot de afbraakwerken symbolisch mee op gang. Volgens de vooropgestelde timing zal heel het complex – podiumzaal, café, vergaderruimtes, sanitair, … - kort na de paasvakantie afgebroken zijn. Nadien kan dan gestart worden met de nodige aanplantingen. “Tegen de zomervakantie kan de groenzone dan in gebruik worden genomen”, besluit burgemeester Ward Kennes.