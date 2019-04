Opening pretparkseizoen in Bobbejaanland Jurgen Geyselings

06 april 2019

21u34 0

Met de start van de paasvakantie is de aanvang van het pretparkseizoen ook aangebroken. Bij Bobbejaanland wordt het alvast uitkijken naar de opening van de nieuwe achtbaan ‘Fury’. Als alles zijn normale gangetje gaat kunnen de waaghalzen in juni een eerste keer proeven van het nieuwe avontuur in Lichtaart.

Het eerste weekend van de Paasvakantie is traditioneel verbonden met de start van het pretparkseizoen. Vaste waarde in Belgisch pretparkland is Bobbejaanland. Jaarlijks komen er honderduizenden bezoekers vanover gans Europa naar Lichtaart afgezakt voor één of vaak wel meerdere ritjes in één van de vele rollercoasters die het pretpark rijk is. Bij zomerse dagen zijn het vooral de waterattracties die de grote meute aantrekken. Diegene die de indoorwaterattractie Indiana River of de allombekende Boomstammetjes uit Bobbejaanland niet kent, die moet dit seizoen op zijn minst een uitstapje richting het plezantste land in zijn agenda zetten. Ook de kleinsten kunnen zich uitleven in Bobbejaanland. Kinderland en tal van attracties op maat van de kleuters staan op hen te wachten.

Vandaag zakten duizenden mensen af richting Lichtaart. De grote overompeling bleef uit, maar onder een zacht lentezonnetje genoten vele bezoekers van een dagje Bobbejaanland. Blije gezichten alom, ook bij Lucas en Basil, 8 en 11 jaar uit Mol. “We vinden het hier superleuk, vooral de Typhoon is een topattractie. Wij zijn fan!”, zeggen beide knapen in koor.

Vorig jaar al kondigde de directie de komst van een nieuwe achtbaan aan, ‘Fury’ genaamd. De attractie is in volle opbouw, grote stalen constructies verschijnen boven de omheiningen die de werf afbakenen. De triple launch coaster, waarbij je drie maal gelanceerd wordt tijdens vertrek, zal meer dan 100 km/u halen en 43 meter hoog zijn. De toevoeging van deze attractie zorgt voor een uitbreiding van het park en ligt ook meteen aan de basis van de nieuwe themazone die ‘Land of Legends’ zal gaan heten. De welbekende achtbaan Typhoon en de Sledgehammer zullen ook deel uitmaken van dit themagebied.