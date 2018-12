Open VLD bestuurt mee, maar zonder schepen Kartelpartner N-VA weigert nog steeds handtekeningen te leveren voor Rita Thijs Jef Van Nooten

07 december 2018

14u03 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee zal de komende zes jaar dan toch bestuurd worden door een coalitie van CD&V en Open VLD. Toch zal Open VLD geen deel uitmaken van het schepencollege. Kartelpartner N-VA weigert daarvoor de nodige handtekeningen te geven. “Maar het beleid mee kunnen uitstippelen, is belangrijker dan een schepenambt”, zegt Rita Thijs (Open VLD).

CD&V sleepte op 14 oktober 43% van de stemmen in de wacht. Dat bleek voldoende om 13 van de 25 zetels te krijgen. Een te krappe meerderheid om goed te kunnen besturen volgens CD&V. “De voorbije legislatuur werden we twee keer geconfronteerd met een langdurige ziekte van een gemeenteraadslid. Met slechts één zetel op overschot heb je geen meerderheid meer als iemand door ziekte afwezig is”, zegt burgemeester Ward Kennes.

En daarom klopte CD&V bij Open VLD aan om samen een coalitie te vormen. “Omdat het programma van Open VLD het dichtst aanleunt bij dat van CD&V”, aldus nog Kennes. Rita Thijs zou voor Open VLD een schepenfunctie opnemen, maar de wet schrijft voor dat ook de kartelpartner daarmee akkoord moet gaan. De liberalen waren in kartel met N-VA naar de kiezer getrokken, maar die partij weigert de nodige handtekeningen te geven.

“We hebben het op alle mogelijke manieren onder de loep genomen, maar de wet is de wet. De handtekeningen van N-VA zijn noodzakelijk.”

Toch komt er nu een coalitie tussen CD&V en Open VLD, maar dan wel één waarbij de liberalen geen schepenambt krijgen. “Ik ben teleurgesteld in de houding van N-VA”, zegt Thijs. “Maar op deze manier kan Open VLD toch bijdragen aan het beleid in Kasterlee. Dat is veel belangrijker dan een schepenambt. Zo kunnen we bijvoorbeeld werk maken van burgerparticipatie, één van onze stokpaardjes.”

Thijs mag de officiële bijeenkomsten en beslissingen van het schepencollege wettelijk gezien niet bijwonen. Op welke manier wordt Open VLD dan toch betrokken bij het beleid?

“We zullen onze maandelijkse fractievergaderingen samen houden”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Daar zullen we samen dossiers voorbereiden, en iedereen van Open VLD kan er de burgemeester en schepenen ondervragen zodat ook Open VLD een bijdrage aan het bestuur kan leveren. En wanneer er belangrijke punten besproken zullen worden in het schepencollege, komen we voordien samen met Rita Thijs. Om het beleid zo goed mogelijk op elkaar af te toetsen.”

Naast burgemeester Ward Kennes zullen ook CD&V’ers Guy Van de Perre, Gert Storms, Robby Diels, Walter Van Baelen en Sumati Adriaensen deel uitmaken van het schepencollege. Heel misschien komt Thijs in de loop van de legislatuur in de plaats van één van hen. Want zodra N-VA zich toch bereid zou tonen om toch de handtekeningen te geven, komt zij alsnog mee in het schepencollege. “We hopen dat zich dat nog voordoet, maar we zijn niet meer actief aan het proberen om de N-VA-handtekeningen te krijgen”, besluit Thijs.