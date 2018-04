Op trouwfeest verminkt in gezicht 21 april 2018

Een trouwfeest in feestzaal Cobra in Lichtaart is op 3 juni vorig jaar zwaar uit de hand gelopen. Dries D. uit Lille ging op het trouwfeest een van de andere gasten te lijf. Aanleiding was vermeend geflirt van het slachtoffer met de vrouw van D. Op camerabeelden is te zien hoe D. met een bierglas in zijn handen naar buiten gaat. Wanneer even later ook het slachtoffer buitenkomt, komt het tot een schermutseling. Omstaanders lieten hen even begaan. Pas toen het slachtoffer volledig onder het bloed hing, beseften ze de ernst. Het slachtoffer was met een kapot bierglas onder het oog geraakt. Hij was een maand werkonbekwaam en vraagt 14.000 euro schadevergoeding. Dries D. riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden, maar gaat resoluut voor de vrijspraak. Volgens zijn advocate handelde hij uit zelfverdediging. Vonnis op 18 mei. (JVN)