Obus in aardappelveld 31 augustus 2018

Dovo, de ontmijningsdienst van het Belgische leger, is donderdagvoormiddag naar Kluis in Kasterlee gereden. Een landbouwer was er tijdens het rooien van de aardappelen opeen obus gestoten. Dovo heeft het springtuig ter plaatse tot ontploffing gebracht. Omdat de obus in het midden van een veld in landbouwgebied lag, moesten er geen huizen ontruimd of straten afgesloten worden. (JVN)