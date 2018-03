Nostalgisch feesten in discotheek Cobra 24 maart 2018

In discotheek Cobra-Deluxe in Lichtaart (Kasterlee) kunnen feestvierders die vroeger de discotheek bezochten opnieuw genieten van die geweldige tijd tijdens de cobra-reünie. De tickets vlogen de deur uit en ook dj Benny gaf het beste van zichzelf achter zijn geliefde mengpanelen. Op zondag 29 april gaat het dak er pas echt af, dan viert de discotheek zijn dertigjarig bestaan met een geweldig feest. Dj Benny opent de deuren om 15 uur en sluit ze zoals vroeger om middernacht. Meer info via: www.cobra-deluxe.be





(MVBO)