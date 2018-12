Nieuwjaarszangertjes kunnen op pad met nieuwe zak Jef Van Nooten

11 december 2018

14u44 0

Alle kinderen in Kasterlee die op 31 decemeber ‘Nieuwejaarkezoete’ gaan zingen, kunnen dat doen met een nieuwe nieuwjaarszak. De gemeente schenkt de zakken in de hoop dat de traditie in ere wordt gehouden. “Maandag 31 december gaan nieuwjaarszangertjes op pad in Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Dit jaar doen ze dit met een gloednieuwe nieuwjaarszak”, zegt schepen voor Jeugd Gert Storms. “Alle kleuters en lagere schoolkinderen krijgen van het gemeentebestuur van Kasterlee een leuke nieuwjaarszak met toffe print. De zakken worden verdeeld via de Kastelse scholen. Kinderen die wel in Kasterlee wonen maar hier niet naar school gaan krijgen natuurlijk ook een zak. Zij kunnen deze zelf ophalen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.”

Inwoners van Kasterlee die de zangertjes met open armen willen ontvangen, kunnen een gratis poster halen op het gemeentehuis om de nieuwjaarszangertjes welkom te heten.