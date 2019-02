Nieuw paviljoen van Frans Masereel Centrum stimuleert interactie tussen kunstenaar en publiek Wouter Demuynck

10 februari 2019

16u50 0 Kasterlee Het Frans Masereel Centrum in Kasterlee heeft er een gloednieuw paviljoen bij. De nieuwe stervormige vleugel, dat als atelier en tentoonstellingsruimte kan dienen, is een knap staaltje architectuur en wil de opdeling tussen kunstenaar en publiek doen vervagen.

Het Frans Masereel Centrum werd in 1972 opgericht en is de grootste aanbieder van kunstenaarsresidenties in België. Elk jaar resideren er ongeveer 75 kunstenaars uit binnen- en buitenland in de huisjes naast het koepelgebouw. Je ontdekt er grafische kunst in al haar vormen en dat is volgens centrumverantwoordelijke Sofie Dederen vrij uniek in België of Nederland. “In eigen land of Nederland heb je veel werkplaatsen, maar die bieden vaak maar maximaal twee technieken aan. Wij bieden ze allemaal aan: van lasercutting, over vlakdruk tot hoogdruk.”

Dat men destijds ervoor koos om van het hoofdgebouw een koepel te maken is niet toevallig. “Door een rond atelier te maken, heb je geen hiërarchische opstelling van de persen: alle kunstenaars zijn gelijk”, vervolgt Sofie Dederen. Het nieuwe paviljoen, het werk van architecten Hideyuki Nakayama uit Japan en Ido Avissar van het Parijse architectenbureau List, sluit naadloos aan op de bestaande koepel van het centrum. Niet enkel letterlijk, maar ook qua visie.

De betrachting van het Frans Masereel Centrum is immers om de opdeling tussen kunstenaars en publiek te overstijgen. Het paviljoen, dat je volgens architect Ido Avissar kan zien als een taart waaruit enkele stukken zijn gesneden, biedt op dat vlak heel wat mogelijkheden. “Het interessante aan dit gebouw is dat je het vrij kan invullen. In de ene arm kan je een atelier inrichten, in de andere een tentoonstellingsruimte”, zegt Sebastian Roth, woordvoerder van het centrum. “Alles vloeit over in elkaar - de werkplaats wordt ook exporuimte. Anderzijds is het ook belangrijk dat de kunstenaars hun rust hebben. Naast die wisselwerking is het ook nog mogelijk om aan de slag te gaan in een intieme werksfeer.”

Wat ook opvalt, is het imposante houten plafond dat uit 800 houten balken bestaat. Kunstenaar-architect Jean Glibert gaf het plafond een kunstzinnige touch door een witte pijl erin te integreren. Het paviljoen is tevens een soort aangesneden cilinder van glas: in elke arm van het gebouw krijg je een mooie uitkijk op het landelijke uitzicht in Kasterlee. Dat zorgt er ook voor dat er verschillende tuinen gecreëerd worden, die de mogelijkheid bieden om buitenexpo’s te organiseren.

Het nieuwe paviljoen heeft een prijskaartje van 1,1 miljoen euro. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kwam de nieuwbouw officieel openen en zag dat het goed was. “Het nieuwe gebouw garandeert een nog uitgebreidere residentiewerking voor kunstenaars, van jong talent – al dan niet nog op de schoolbanken – tot gevestigde waarden, nationaal en internationaal. Gedrukte kunst staat al lang sterk in België en is geenszins dood. Met dit nieuwe paviljoen verzekert het Frans Masereel Centrum zijn toekomst.”