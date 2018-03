Niet parkeren op parking Spoorwegstraat 19 maart 2018

De parking in de Spoorwegstraat in Tielen (Kasterlee) is van 20 maart tot 30 april niet toegankelijk door aansluitingswerken van Eandis. Automobilisten kunnen in de plaats hun auto kwijt op de parking Tielendorp of op de oude losplaats. Hier geldt de blauwe zone tijdens de werken niet. (MVBO)