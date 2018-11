N-VA dwarsboomt coalitie met Open VLD Kartelpartner weigert handtekeningen te geven om Rita Thijs schepen te maken Jef Van Nooten

09 november 2018

19u27 1 Kasterlee Open VLD in Kasterlee mag de ambitie om mee in een coalitie te stappen al meteen opbergen. De liberalen zouden een coalitie aangaan met CD&V, maar kartelpartner N-VA weigert daarvoor de nodige handtekeningen af te leveren. “N-VA handelt uit teleurstelling”, zegt Rita Thijs die zo een schepenambt aan zich voorbij ziet gaan.

CD&V hield na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een erg krappe meerderheid van 13 op 25 zetels over. Omdat die meerderheid mogelijk te krap is om zes jaar lang goed te besturen, beslisten de christendemocraten om Open VLD mee aan boord te nemen. De liberalen waren samen met N-VA naar de kiezer getrokken. Van de 9 zetels die de kartellijst behaalden, waren er 7 voor N-VA en 2 voor Open VLD.

Met de twee liberalen er bij zou de coalitie van CD&V en Open VLD een ruime meerderheid van 15 op 25 zetels hebben. Rita Thijs zou schepen worden voor Open VLD, maar die droom mag ze opbergen. Om schepen te kunnen worden, moet een meerderheid (vijf) van de verkozenen op de N-VA/Open VLD-kartellijst de voordracht steunen. Open VLD heeft dus ook drie handtekeningen van N-VA’ers nodig, maar zij weigeren hun handtekening te geven.

“Hoewel we inderdaad twee fracties gaan vormen in de gemeenteraad, is de afspraak altijd geweest om ons als kartel te presenteren aan de onderhandelingstafel, hetgeen nu niet is gebeurd”, motiveert Jeroen Van de Water. “We hebben één programma, één lijst en één campagne gehad. Omwille van die afspraak is er bij onze zeven N-VA verkozenen dan ook geen enkel draagvlak om de voordracht van Rita Thijs als schepen te ondertekenen. Zonder minstens drie van onze zeven handtekeningen kan zij niet voorgedragen worden als schepen.”

Rita Thijs is ontgoocheld over de houding van N-VA. “Maar het is de wet die dit mogelijk maakt”, zegt Thijs. “N-VA handelt uit teleurstelling. Hun beslissing om geen handtekeningen te geven is eerder emotioneel dan rationeel. We wilden als kartel de meerderheid breken. Dat is niet gelukt, maar dan kwam er onverwacht toch de mogelijkheid om een voet tussen de deur te krijgen in het beleid. Voor Open VLD, niet voor N-VA. Ik kan begrijpen dat ze het daar moeilijk mee hebben. We zullen zien wat er de komende weken eventueel nog uit de bus komt. Misschien zal N-VA uiteindelijk toch een rationele keuze maken in plaats van een emotionele.”

Burgemeester Ward Kennes (CD&V) heeft minder begrip voor de houding van N-VA. “Open VLD wordt op deze manier gegijzeld door haar kartelpartner. In 2012 was er een gelijkaardige situatie in Antwerpen. Sp.a heeft toen wel handtekeningen gegeven aan CD&V. Dat is maar fair ook naar de kartelpartner toe. N-VA hoopt wellicht om zelf mee in de meerderheid te komen, maar dat zal niet gebeuren. CD&V kan ook alleen verder. N-VA zit al lang te roepen dat het ongezond is dat er maar één partij in de meerderheid zit. Nu zou er een coalitie van twee partijen komen, en dan blokken ze het zelf af.”

Hoe het nu verder gaat, is nog onduidelijk. CD&V kan opnieuw alleen besturen, maar ook een coalitie met Groen is in principe mogelijk. “Maar daar kan ik nu geen uitspraken over doen. We hadden van de ledenvergadering een mandaat gekregen voor een coalitie met Open VLD. We zullen nu opnieuw een ledenvergadering houden over welke richting we uitgaan”, besluit Ward Kennes.