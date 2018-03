N-VA bezorgd om onbestaand huurcontract brandweerkazerne 29 maart 2018

Oppositiepartij N-VA merkte onlangs op dat er geen huurcontract bestaat tussen de brandweerzone en de gemeente voor de huur en gebruik van de nieuwe brandweerkazerne in Kasterlee.





De nieuwe brandweerkazerne werd in 2014 naast het nieuwe BRT-gebouw geopend, sindsdien huurt de nieuwe brandweerzone Taxandria de gebouwen voor 140.000 euro per jaar.





"De gemeente heeft destijds in die nieuwbouw geïnvesteerd en krijgt jaarlijks huur van de brandweerzone", vertelt N-VA voorzitter Jeroen Van de Water. "Onlangs hebben we toch eens nagevraagd of daar wel een huurcontract voor was opgemaakt, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Maar wat als er nu opeens niet meer betaald wordt? Of er wordt vanuit de brandweerzone beslist om iemand anders aan het roer te zetten die andere afspraken wil maken? Dan staan we daar, want we hebben geen contract om onze rechten te kunnen afdwingen. Als anderen een andere richting uitgaan, dan zit je daar, zonder contract."





Burgemeester Ward Kennes is op de hoogte van het probleem en is zelf ook vragende partij voor de opmaak van een huurcontract, maar dat is niet zo makkelijk. "Sinds 2015 zijn wij als gemeente ook vragende partij om een huurcontract op te stellen, maar de zone omvat elf gemeenten dus we moeten dit met hen ook afstemmen", zegt Kennes.





"De betalingen zijn altijd in orde en er zijn afspraken op papier gezet en de betalingen staan in het meerjarenplan van de gemeente." (MVBO)