Muurschildering als blijvende herinnering aan Tielen Muziekdorp 21 augustus 2018

02u32 0 Kasterlee De voetgangerstunnel van het station in Tielen (Kasterlee) beschikt voortaan over een muurschildering. Studenten van de Academie zetten met de muurschildering het projectjaar 'Tielen Muziekdorp' in de kijker.

De muurschildering in de voetgangerstunnel van het station zal op zondag 2 september feestelijk ingehuldigd worden, als afsluiter van het projectjaar 'Tielen Muziekdorp'. Het zijn studenten van de Kastelse afdeling van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk die de muurschildering voor hun rekening hebben genomen.





Het idee zelf groeide in de projectgroep van Tielen Muziekdorp.





Fanfare

De vrijwilligers verlangden ernaar om Tielen Muziekdorp tastbaar aanwezig te maken voor bezoekers. Bieke van Gompel, leerkracht aan de tekenacademie, was meteen enthousiast en ging aan de slag met de oudste studenten van de afdeling Kasterlee", zegt schepen van Cultuur Mies Meeus. "Bezoekers en inwoners worden vanaf nu via een kleurrijke wandelgang artistiek onthaald in Tielen Muziekdorp."





Bieke Van Gompel kreeg in mei 2017 de vraag om mee te werken aan het project. Zij reageerde meteen enthousiast. "Aangezien het ontwerp in het thema van Tielen Muziekdorp moest passen, waren fanfare-instrumenten een 'must'", vertelt Bieke Van Gompel.





"Eerst brachten alle studenten ideeën aan die later werden samengebracht tot een definitief ontwerp. Tijdens het aanbrengen van de muurschildering waren verschillende klassen tegelijk aan het werk, hierdoor ontstond er een leuke groep en een fijne samenwerking. Ik ben heel trots op mijn leerlingen, ze hebben prachtig werk geleverd." (JVN)