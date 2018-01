Moordverdachte met blauw oog blijft achter tralies 02u41 0 Foto Ton Wiggenraad Tom P. Kasterlee De 31-jarige Tom P. uit Kasterlee blijft in de gevangenis. De moordverdachte hoopte vrij te komen om voor zijn twee dochtertjes te zorgen. Maar de raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. De man verscheen voor de raadkamer met een blauw oog en een schram op zijn voorhoofd. Wellicht zijn het letsels die hij opliep tijdens de ruzie die uitmondde in de dodelijke messteek.

Drie dagen nadat Tom P. zijn vriendin Berenice Osorio met een mes in de borststreek stak en nog tevergeefs naar het ziekenhuis bracht, verscheen hij vrijdag voor de raadkamer in Turnhout. Hij hoopte voorwaardelijk vrij te komen. "Hij zal ten volle blijven meewerken aan het onderzoek en is bereid elke voorwaarde te volgen die wordt opgelegd", vertelde zijn advocaat Peter Verpoorten. "Hij wil er zijn voor zijn kinderen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, en verwijt zichzelf dat hij dit niet heeft kunnen vermijden."





De raadkamer houdt hem toch in de cel. Zijn kinderen, 2 en 6 jaar, zullen nu eerstdaags bij hun papa op bezoek gaan in de gevangenis. Tom P. benadrukte aan de onderzoeksrechter dat hij de dood van zijn vriendin niet gewild heeft. "Hij heeft nooit de intentie gehad om haar te kwetsen. Hij is er zelf kapot van."





Tom P. verklaarde dat de messteek werd gegeven tijdens een ruzie met zijn vriendin. De sporen van die vechtpartij waren gisteren duidelijk te zien, toen de man geboeid het gerechtsgebouw binnen werd gebracht. Hij had een blauw oog en een schram op zijn voorhoofd. Aangezien hij die verwondingen al had voordat hij in de gevangenis belandde, ziet het er naar uit dat het kwetsuren zijn die hij opliep tijdens de ruzie met Berenice.





Tom P. wordt voorlopig verdacht van moord. Mogelijk wordt dat in een latere fase van het onderzoek nog afgezwakt naar doodslag of slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De man is helemaal ondersteboven van de fatale afloop van de ruzie. Hij zit zo hard in de put dat de gevangenisdirectie hem onder speciale observatie heeft geplaatst, om te voorkomen dat hij zichzelf van het leven zou beroven.





Tom en Berenice leerden elkaar 7 jaar geleden kennen in Mexico. Het slachtoffer heeft behalve haar kinderen geen familie in België. Haar familie in Mexico zal via de ambassade ingelicht worden over wat er gebeurd is. Pas daarna wordt beslist waar de vrouw begraven wordt. (JVN)