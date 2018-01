Moordverdachte al jaren gewelddadig TOM P. IN 2013 AL VEROORDEELD VOOR SLAAN, STAMPEN EN WURGEN VRIENDIN JEF VAN NOOTEN

19 januari 2018

02u36 0 Kasterlee De 31-jarige man uit Kasterlee die verdacht wordt van moord op zijn Mexicaanse vriendin, maakte zich eerder al schuldig aan huiselijk geweld. In augustus 2013 liep Tom P. zelfs een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden op, nadat hij zijn vriendin in elkaar had getimmerd. "Mijn vriend heeft me vaak geslagen. Maar er is wel iets moois uit gegroeid", verklaarde slachtoffer Berenice Osorio (32) destijds aan de rechter.

Tom P. (31) uit Kasterlee zit intussen tien dagen achter de tralies nadat hij op 9 januari zijn Mexicaanse vriendin Berenice Osorio met een mes doodstak in hun woning aan de Mgr. Heylenstraat in Kasterlee.





Tom P. bracht zijn slachtoffer nog naar het ziekenhuis in Herentals, maar daar is ze kort nadien overleden aan haar verwondingen. Buren van het koppel reageerden niet verbaasd toen ze hoorden wat er gebeurd was. Tom en Berenice stonden in de buurt gekend als een koppel dat veel en felle ruzies had. Die problematiek van huiselijk geweld sleepte blijkbaar al vele jaren aan, en is al begonnen kort nadat Tom P. zijn vriendin vanuit Mexico mee naar België nam.





Ook politie en gerecht waren op de hoogte van het agressieve karakter van Tom P. Volgens buren moest de politie meermaals aan de deur van hun woning komen. En op het moment dat ze nog in Putte woonden, is P. in augustus 2013 zelfs veroordeeld door de correctionele rechtbank in Mechelen.





Zwaar bebloed

De toen 27-jarige Tom P. liep een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op voor herhaaldelijk geweld tegen Berenice Osorio sinds 2011. "Minstens negen keer werd de vrouw hardhandig aangepakt door haar man. Gaande van klappen met de handen tot stampen met de voeten en bij de haren trekken. Eén keer greep hij haar bij de keel en probeerde haar zelfs te wurgen", verduidelijkt het Openbaar Ministerie in Mechelen destijds. Het slachtoffer hield onder meer een gebroken rib over aan het geweld, en buren hadden al eens moeten tussenkomen omdat hij zijn vriendin met een mes bedreigde.





Op 5 augustus 2012 volgde dan een triest hoogtepunt van het geweld. Tijdens een nieuwe ruzie had Berenice weer klappen gekregen van P. De vrouw vluchtte naar de badkamer, samen met hun dochtertje dat toen 1 jaar was. Tom P. probeerde met geweld de badkamerdeur open te breken. Om zijn vriendin nog meer rammel te geven. Toen dat niet lukte, kroop hij via het badkamerraam naar binnen om zijn vriendin tegen de grond te kloppen. De politie trof het slachtoffer uiteindelijk zwaar bebloed en met een gezwollen gezicht aan in de voortuin op haar knieën.





Tien maanden

Tom P. moest zich in het voorjaar van 2013 verantwoorden voor het geweld. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 15 maanden. De rechter hield het uiteindelijk op 10 maanden voorwaardelijk. Tijdens het proces destijds heeft ook Berenice Osorio het woord genomen. Zij verdedigde haar agressieve partner.





"Mijn vriend heeft me inderdaad vaak geslagen. Maar er is wel iets moois uit gegroeid, en daar heeft niemand het over", zei het slachtoffer toen.





Tom P. vertelde toen aan de rechter dat het belangrijk was om het geweld te kaderen.





"We beleefden een jaar vol frustraties: financiële problemen, ik werd gestalkt door mijn ex, mijn vader woonde bij ons in en gedroeg zich als een echte klootzak. Ik zou er 10.000 euro op verwedden dat uw potje nog sneller zou overkoken in die situatie", smeekte hij nog om begrip.