Moeder ziet hoe dochter vermoord werd TOM P. DOET TIJDENS RECONSTRUCTIE FATALE MESSTEEK NOG EENS OVER JEF VAN NOOTEN

09 februari 2018

02u50 3 Kasterlee Tijdens een reconstructie van maar liefst 4,5 uur heeft Tom P. (31) uit Kasterlee gisteren aan de speurders getoond hoe hij op 9 januari zijn partner Berenice Osorio (32) om het leven heeft gebracht. Opvallend: de moeder van het slachtoffer vloog vanuit Mexico naar ons land om de wedersamenstelling bij te wonen. "Maar ze blijft met vragen zitten", zegt advocate Nino Darsalia.

Ruim vier weken nadat hij de Mexicaanse Berenice Osorio (31) een dodelijke messteek gaf in hun woning aan de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee, deed Tom P. (32) de moord gisteren nog eens over tijdens een wedersamenstelling die het gerecht organiseerde.





Om de reconstructie af te schermen van voorbijgangers, werd de Civiele Bescherming er bij gehaald. Werknemers arriveerden rond 9 uur om dranghekken met zwarte doeken te plaatsen voor de doorgang naar de woning waar de moord zich heeft afgespeeld. De ramen van de naastgelegen woningen werden eveneens afgedekt om pottenkijkers te weren, en ook dichter tegen het huis van het koppel werden ondoorzichtige dranghekken opgesteld.





Geblindeerde ramen

Kort nadat onder meer de onderzoeksrechter, de wetsdokter, de advocaten van verdachte en nabestaanden, èn de moeder van het slachtoffer waren gearriveerd, werd moordverdachte Tom P. ter plaatse gebracht door een auto met geblindeerde ramen. Even later is hij met een blauw deken over zijn hoofd de woning binnen geleid.





Daar vertelde hij wat er zich op de fatale ochtend van 9 januari in de woning had afgespeeld, en toonde hij ook waar en wanneer hij het mes had genomen, en hoe hij Berenice met dat mes heeft gestoken. Een medewerkster van het parket in Turnhout kroop voor de gelegenheid in de huid van het slachtoffer. Het koppel had twee kindjes. Vaak worden poppen gebruikt om hun aanwezigheid in beeld te brengen, maar dat was dit keer niet nodig. Beide kindjes waren nog aan het slapen op het moment van de fatale messteek, en waren dus geen rechtstreekse getuigen. De agent die als eerste ter plaatse was na de arrestatie van Tom P. is wel komen vertellen hoe en waar hij de kindjes heeft aangetroffen.





De hele reconstructie werd gefilmd. De beelden werden meteen live naar twee captatiewagens aan de straatkant gestreamd. Vanuit die wagens konden de advocaten van zowel Tom P. als de nabestaanden de reconstructie volgen en eventueel vragen stellen. Door een technisch defect viel wel regelmatig het beeld weg. De reconstructie duurde daardoor bijna twee uur langer dan voorzien.





Tolk

In één van de captatiewagens had niet alleen de advocate van de nabestaanden plaats genomen, maar ook Esther Maria, de moeder van het slachtoffer. Met behulp van een tolk Spaans kon zij volgen wat er binnen in het huis werd gezegd. Nabestaanden hebben het recht een wedersamenstelling bij te wonen, maar het is eerder uitzonderlijk dat ze van die mogelijkheid gebruik maken. "Ze was zelf vragende partij om de reconstructie bij te wonen. Omdat ze met veel vragen zat over wat haar dochter overkomen is en waarom", vertelt advocate Nino Darsalia. "Maar er blijven nog onduidelijkheden. We zullen nu afwachten hoe het onderzoek verder evolueert."





Voor Esther Maria was het bijzonder moeilijk om te zien hoe haar dochter om het leven werd gebracht. Ze werd daarom de hele tijd bijgestaan door Slachtofferhulp. "Ze heeft eerst de plaats delict mogen zien. Ze heeft als het ware een rondleiding gekregen in de woning. De verdachte is op dat moment apart gehouden, zodat er geen confrontatie tussen beiden kon plaatsvinden. Pas nadat de moeder in de captatiewagen had plaats genomen, is de verdachte uit de auto gehaald", aldus nog Nino Darsalia.





Mexico

De mama van slachtoffer Berenice Osorio was eerder al eens naar ons land overgevlogen. Om het stoffelijk overschot van haar dochter 'op te eisen'. Dat lichaam is intussen gerepatrieerd. De moeder keerde nadien vanuit Mexico terug naar ons land om de reconstructie bij te wonen. Ze heeft een verblijfsvergunning voor drie maanden gekregen. In die periode wil ze haar kleinkinderen, die bij een oom verblijven, zoveel mogelijk zien. De moeder van Berenice hoopt het hoederecht te krijgen en haar kleinkinderen mee naar Mexico te nemen. Daarover loopt nog een procedure bij de jeugdrechtbank.