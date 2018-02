Moeder van Berenice aanvaardt toch gesprek met moordverdachte 10 februari 2018

Moordverdachte Tom P. (32) zal binnenkort rond de tafel zitten met de moeder van slachtoffer Berenice Osorio (31). Hij wil haar de antwoorden geven waarnaar ze op zoek is. "Tegelijk kan hij zijn spijt betuigen", zegt advocate Mieke Denissen.

Eén dag na de reconstructie van de dodelijke messteek in de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee die Berenice het leven heeft gekost, verscheen Tom P. vrijdag opnieuw voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste om de man nog zeker één maand in de gevangenis te houden.





Binnenkort staat een herstelbemiddeling gepland tussen de moordverdachte en zijn Mexicaanse schoonmoeder. "Er is een verzoek van beide partijen om in gesprek te treden. De bemiddelingsdienst is een ontmoeting aan het plannen, hopelijk op een neutrale plaats", zegt Mieke Denissen, advocate van Tom P. "Het initiatief tot bemiddeling is van ons gekomen. De nabestaanden wilden er aanvankelijk niet op ingaan, maar intussen wel. Ze willen Tom leren kennen. Ze hebben elkaar wel eens één keer gezien in Mexico, maar hebben nadien lang geen contact meer gehad. De moeder zit met veel vragen. Mijn cliënt wil die beantwoorden als hij dat kan. En Tom wil uiteraard ook zijn spijt betuigen aan de nabestaanden. Hij heeft de dood van het slachtoffer nooit gewild", vervolgt advocate Denissen.





Tijdens het gesprek zal wellicht ook de toekomst van de twee kinderen van het koppel, die twee en zes jaar oud zijn, ter sprake komen. De moeder van Berenice Osorio wil hen mee naar Mexico nemen. "Sinds de feiten heeft Tom zijn kinderen één keer gezien. Toen ze samen afscheid hebben genomen van het lichaam. Hij had de onderzoeksrechter gevraagd om afscheid van Berenice te mogen nemen", besluit Denissen. (JVN)