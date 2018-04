Miljardste leerling maakt oefeningen op Bingel 25 april 2018

De leerlingen van basisschool De Vlieger in Kasterlee maakten deze ochtend de miljardste oefening op het digitale leerplatform Bingel.





Ze werden daarom gisterenochtend in de bloemetjes gezet en getrakteerd op raketijsjes en sleutelhangers. "Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die digitalisering biedt om het onderwijs te versterken, de leerresultaten te verbeteren en de motivatie van kinderen te verhogen", zegt Winfried Mortelmans, CEO van Uitgeverij Van In. "Bingel is daar een uitstekend voorbeeld van. Dat we amper 7 jaar na de lancering al zo ver staan, maakt ons dan ook trots."





Bingel wordt op 80 procent van de Vlaamse scholen gebruikt. (MVBO)