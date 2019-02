Man steelt wagen en knalt tegen gevel na voorwaardelijke vrijlating Kristof Baelus

01 februari 2019

18u34 0 Kasterlee Sam V.D. (24) uit Beerse stond terecht voor het toedienen van schade en autodiefstal. De feiten speelden zich af tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating in een andere zaak. Er hangt de man nog een celstraf van vijftien maanden extra boven het hoofd.

Sam V.D. kreeg in 2017 een gevangenisstraf van vier jaar nadat hij Jelle V.B. (28) op een parking in Turnhout met een schroevendraaier had gestoken. De man stak de schroevendraaier in de schedel van de vrouw, waarna zij overleed.

V.D. was het niet eens met die straf en ging in beroep. Hij kwam voorwaardelijk vrij maar pleegde nieuwe feiten.

Op een oldtimermeeting in Kasterlee is de man onder invloed van alcohol en drugs zeer agressief geworden. Met een kruiwagen sloeg hij de voorruit van een wagen kapot, waarna hij een andere wagen stal en er mee ging joyriden. Tijdens het joyriden verloor de man de controle over het stuur en belandde hij tegen de gevel van een woning.

“Mijn cliënt betwist de diefstal niet maar kan zich niets herinneren van de schade die hij berokkende”, zei zijn advocaat. Voor de vernieling vroeg hij dan ook de vrijspraak.

Vonnis op 1 maart.