Man overleden na val uit raam 20 april 2018

De 33-jarige man die dinsdag uit het raam van een woning op de Gierlebaan in Tielen is gevallen, is overleden aan zijn verwondingen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse na melding van een echtelijke ruzie. Aanvankelijk was er sprake van twee lichtgewonden, maar uiteindelijk is de man na zijn val of sprong uit het raam overleden. Volgens het gerecht is er geen sprake van een misdrijf. (VTT)