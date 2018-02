Man grijpt kind aan Kabouterbos GEMEENTE WAARSCHUWT OUDERS VIA BRIEF MARLIES VAN BAEL

13 februari 2018

02u44 0 Kasterlee Aan een verlaten wandelweg naast het Kabouterbos in Kasterlee heeft vrijdagochtend een vreemde man een kind beetgepakt dat op weg was naar school. Het kind kon zich gelukkig losrukken. De politie gaat op zoek naar de dader.

Drie kinderen reden vrijdagochtend vanuit Venheide richting Gemeentelijke Basisschool De Vlieger in Kasterlee toen een man één van hen hardhandig bij de arm nam. "Het kind begon enorm luid te schreeuwen en kon zich losrukken", vertelt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "We beschouwen dit voorval als onrustwekkend en de politie werd meteen gecontacteerd."





Waakzaamheid

De politiezone Turnhout kan geen verdere info geven over het verloop van het onderzoek. "We hebben met de school afgesproken om aan de zaak niet te veel ruchtbaarheid te geven. Het onderzoek is nog bezig, dus verder kan ik er niets over zeggen", zegt woordvoerder Rudy Remijsen. De gemeente greep direct in en er werd een brief opgemaakt die nog voor de krokusvakantie op de scholen werd uitgedeeld.





"Als we niets ondernemen zijn onze inwoners zeker ongerust en dan zo maken ze de situatie misschien nog erger, dus hebben we deze modelbrief samen met de politie opgesteld", vertelt de burgemeester. "In de brief staat dat de ouders eventueel best de kinderen kunnen begeleiden naar de school en roepen we op tot extra waakzaamheid rond de scholen, maar we willen hiermee zeker geen paniek zaaien. De onbezorgdheid van de kinderen moet blijven. De scholen mochten tevens ook kiezen of ze deze brief ronddeelden of niet, die keuze lag volledig bij hen." Ook na de krokusvakantie is het belangrijk dat de inwoners nog extra waakzaam zijn. Volgens de burgemeester gaat de politie deze week nog een robotfoto kunnen maken van de dader zodat er meer duidelijkheid kan komen omtrent de man.





Oud-Turnhout

Verder zijn er nog geen aanwijzingen naar de dader, er werden ook nog geen vaststellingen gedaan van andere soortgelijke feiten in de buurt.





Enkele weken geleden werd in Oud-Turnhout ook al een meisje aangesproken op weg naar school door een man in een zwarte bestelwagen. De man beloofde haar snoepjes en vroeg of ze wilde instappen. Het meisje fietste naar haar school Basisschool Reuzepas in Oud-Turnhout. Alle SCHOT-scholen (Scholengemeenschap Oud-Turnhout) beslisten toen ook om een brief uit te delen aan de ouders om op te roepen tot extra waakzaamheid.





In het voorjaar 2017 waren er in de Kempen al verscheidene meldingen over mogelijke kinderlokkers. In juni was dat het geval in onder meer Turnhout, Beerse, Merksplas, Grobbendonk, Westmalle en Zandhoven. Naar aanleiding van die meldingen kon nooit een verdachte worden opgepakt.