Man en vrouw gewond na ruzie 19 april 2018

De lokale politie is een onderzoek gestart naar een zaak van familiaal geweld aan de Gierlebaan. Dinsdag ontstond er ruzie tussen het koppel, een man en een vrouw, die geëindigd is met de man die uit een raam is gesprongen of geduwd. Beide betrokkenen raakten gewond, maar hebben het ziekenhuis inmiddels al kunnen verlaten. Zij werden of zullen nog worden verhoord. (WDH)