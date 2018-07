Man blijft in cel na home invasion 03 juli 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van een 23-jarige Nederlander die verdacht wordt van de home invasion in de Prijstraat in Tielen (Kasterlee). De Nederlander belde op 18 juni aan bij een woning waar op dat moment alleen een 55-jarige vrouw aanwezig was. De vrouw werd door het huis gesleurd en met een mes bedreigd om de kluis aan te wijzen. De bewoonster heeft zich uiteindelijk kunnen los rukken en is naar de buren gevlucht. De overvaller is op dat moment zonder buit weg gevlucht. Enkele dagen later werd de verdachte opgepakt door de politie. De raadkamer heeft beslist dat hij nog zeker vier weken achter de tralies blijft. (JVN)