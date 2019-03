Man (58) rijdt tegen boom en bezwijkt aan verwondingen Kristof Baelus

08 maart 2019

17u21 0 Kasterlee Omstreeks 13.50 uur gebeurde op de Retiesebaan in Kasterlee een ongeval waarbij P.D.L., een 58-jarige man uit Dessel, om het leven kwam. Door het ongeval werd de Retiesebaan enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

De man raakte om een nog onbekende reden van zijn rijvak en kwam met zijn wagen tegen een boom terecht. Vermoedelijk is de man onwel geworden in zijn wagen en heeft hij de controle over zijn stuur verloren. Brandweer zone Taxandria kwam ter plaatse om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. De hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar hun hulp kon niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Op de plaats van het ongeval kwam geen verkeersdeskundige ter plaatse, twee uur na het ongeval kon de wagen worden getakeld en werd de rijbaan weer opengesteld voor het verkeer.